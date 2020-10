Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher affiche ses ambitions pour le futur !

Publié le 28 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Le fils de Michael Schumacher fait, pour l’instant, les beaux jours du championnat de Formule 2. Alors que plusieurs places se libèrent dans les baquets de F1 pour la saison prochaine, Mick Schumacher affirme ses ambitions.

Un Schumacher pourrait, de nouveau, conduire une voiture en Formule 1. Actuellement en tête du championnat de Formule 2 à deux Grand Prix de la fin, Mick Schumacher (21 ans) compte deux victoires en 2020, avec l’écurie Prema Racing. De quoi attiser les convoitises des écuries de Formule 1. Membre de la Ferrari Driver Academy, le prodige Allemand pourrait rapidement se voir offrir un baquet de F1 par Alfa Romeo ou Haas. Cette dernière n’aurait d’ailleurs pas renouvelé ses deux pilotes actuels, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, dans cette otique. Mick Schumacher le sait et a réaffirmé ses ambitions.

« Ce n’est pas un secret, la Formule 1 est mon rêve »