Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly scelle son avenir pour 2021 !

Publié le 28 octobre 2020 à 14h35 par T.M.

Finalement, Pierre Galsy ne retournera pas chez Red Bull. Ce mercredi, le pilote français a annoncé qu’il allait continuer chez AlphaTauri en 2021.

Alors que la saison 2021 de Formule 1 est encore loin, les écuries se préparent déjà. Plusieurs mouvements ont déjà eu lieu sur la grille de départ et cela devrait encore continuer. Chez Red Bull, Alexander Albon pourrait ne pas rester le coéquipier de Max Verstappen. Alors que plusieurs noms reviennent pour occuper ce rôle de numéro 2, certains aimeraient bien voir Pierre Gasly obtenir une seconde chance chez Red Bull. Rétrogradé chez AlphaTauri suite à des résultats décevants, le Français a donné la meilleure des réponses à son ancienne écurie en obtenant de très bons résultats comme sa victoire lors du Grand Prix de Monza. Toutefois, pour Pierre Gasly, l’avenir va bien continuer à s’écrire chez AlphaTauri.

« J'ai hâte de poursuivre mon aventure avec AlphaTauri »