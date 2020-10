Formule 1

Formule 1 : Red Bull ferme la porte à un retour de Pierre Gasly !

Publié le 27 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Flamboyant cette année sous les couleurs d’AlphaTauri, Pierre Gasly figure mieux qu’Alexander Albon, qui l’a remplacé chez Red Bull. Si le baquet du Thaïlandais est désormais menacé, ce ne sera pas au profit du Français.

La renaissance de Pierre Gasly chez AlphaTauri se confirme de jour en jour ! Le Français a glané sa première victoire sur le Grand Prix d’Italie, et enchaîne les bonnes performances dans l’antichambre de Red Bull. Des résultats qui contrastent avec ceux d’Alexander Albon, envers lequel Christian Horner s’est fendu d’un coup de pression avant le Grand Prix du Portugal. Le baquet du Thaïlandais ne tiendrait plus qu’à un fil, mais pas de là à imaginer un retour en grâce de Gasly dans l’écurie qui l’a évincé en plein milieu de la saison dernière.

« Une voiture plus facile à piloter »