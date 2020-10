Formule 1

Formule 1 : Les félicitations de Valtteri Bottas à Lewis Hamilton !

Publié le 26 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

En s’imposant sur le Grand Prix du Portugal, Lewis Hamilton a dépassé le record de victoires en F1 de Michael Schumacher. Au lendemain de la course, Valtteri Bottas a tenu à encenser son coéquipier pour cet exploit.

Lewis Hamilton est désormais seul au sommet ! Avec sa nouvelle victoire ce dimanche sur le Grand Prix du Portugal, le Britannique a dépassé Michael Schumacher, avec une 92e victoire en Formule 1. Après un départ chaotique à Portimao, le sextuple champion du monde a passé la ligne devant Valtteri Bottas, et la Red Bull de Max Verstappen. Si ce dernier a rendu un vibrant hommage à son ainé, c’est également le cas du pilote finlandais, contraint de jouer les seconds rôles derrière son brillant coéquipier, même s’il a fait la course en tête dans l’entame.

« Lewis a toujours cru que c’était possible et il continuera »