Formule 1

Formule 1 : Le nouveau coup de gueule de Lewis Hamilton après sa victoire au Portugal !

Publié le 26 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Malgré son succès à Portimao et son record de victoires en carrière battu, Lewis Hamilton ne s'est pas empêché de revenir sur les mauvais choix de pneumatiques de Pirelli et de ses ingénieurs lors du Grand Prix du Portugal.

Pour la première fois depuis 1996, la Formule 1 a fait escale au Portugal sur le circuit de Portimao, qui accueillait une course de Formule 1 pour la première fois de son histoire. Après un début de weekend compliqué, que ce soit lors des essais ou des qualifications, même s'il a obtenu la pole position, Lewis Hamilton a décroché la 92e victoire de sa carrière ce dimanche. Le pilote britannique se dirige ainsi vers un huitième titre de champion du monde, le quatrième consécutif, alors qu'il compte désormais 77 points d'avance sur Valtteri Bottas. Toutefois, tout n'a pas semblé avoir été rose pour Lewis Hamilton ce dimanche, alors que le pilote Mercedes n'a pas hésité à se plaindre de Pirelli ainsi que de certains conseils de ses ingénieurs.

« Vers la fin de la course, je pensais à ce que j’allais dire et ne pas dire »