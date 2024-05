F1 : «Dramatique», Verstappen enrage !

Benjamin Labrousse

Battu à Miami puis sérieusement menacé la semaine dernière du côté d’Imola, Max Verstappen voit ses poursuivants se rapprocher. Si ce vendredi, le triple champion du monde faisait état de grandes difficultés avec sa monoplace à Monaco, « Super Max » s’est manqué en qualifications ne terminant qu’à la sixième place. Frustré, Verstappen a pesté contre l’attitude de la RB20.

Le vent est il en train de tourner pour Red Bull et pour Max Verstappen ? L’étau se resserre autour du triple champion du monde, qui a connu une séance de qualifications calamiteuse ce samedi après-midi à Monaco. Le Néerlandais s’élancera depuis la sixième place sur la grille, et n’est clairement pas rassuré.

F1 - GP de Monaco : Verstappen peut rejoindre le club d'Hamilton https://t.co/IrIN4JuDNN pic.twitter.com/bWwJHjRvb5 — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

« Cela montre que nous avons eu des problèmes assez dramatiques »

Dans des propos relayés par F1Only , Max Verstappen a semblé très frustré à l’encontre de sa RB20. « En fait, j’ai été assez surpris que nous soyons aussi compétitifs. Nous avons tout essayé ce week-end pour parvenir à un plan réussi, mais rien n’a fonctionné. La voiture est juste difficile à conduire. Quand on regarde Checo [Perez, éliminé en Q1], tout est dit. Il est normalement excellent sur les circuits urbains, mais quand on est dix-huitième et sixième, cela montre que nous avons eu des problèmes assez dramatiques » , a ainsi lâché le champion néerlandais.

« Nous conduisons une voiture assez rigide »