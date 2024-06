OM : Le buteur parfait disponible à 0€ ?

La rédaction

Le mercato estival s'annonce une nouvelle fois très chaud du côté de l'OM qui cherchera notamment à trouver le parfait complément à Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de son attaquant. Bien que pour le moment aucune piste concrète ne circule, Jean-Charles de Bono recommande chaudement à Pablo Longoria de se pencher sur la situation d'Ayoub El Kaabi.

Cet été, l'OM pourrait bien se mettre en quête d'un nouvel attaquant, notamment pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang. Une quête qui va bientôt pouvoir démarrer puisque le nouvel entraîneur est connu, à savoir Roberto De Zerbi. Et pour Jean-Charles de Bono, le buteur parfait se nomme Ayoub El Kaabi, libre depuis la fin de son contrat à l'Olympiakos.

Ayoub El Kaabi l'attaquant parfait pour l'OM ?

« C’est un très bon buteur libre qui a 30 ans, qui a marqué 33 buts l’année passée, qui a gagné la conférence League. Il marque le but de la victoire en plus. Il a fait des performances incroyables. C’est un international Marocain, libre, donc pourquoi pas se pencher un peu vers ce joueur-là, on sait qu’on aura besoin aussi d’un joueur pour accompagner Aubameyang s’il reste », assure-t-il auprès de Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

