L'OM reçoit une réponse pour un transfert en Ligue 1

Bien décidé à renforcer son effectif afin de ne pas revivre une telle saison, l'OM souhaite notamment densifier son arrière garde et trouver un défenseur central pour épauler Leonardo Balerdi, grande satisfaction de la saison marseillaise. Pour cela, la piste menant à Lilian Brassier a été étudiée, mais Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, assure que les Marseillais n'ont jamais atteint les sommes réclamées.

Cet été, l'OM devrait se montrer actif sur le marché des transferts, comme à son habitude. L'arrivée de Roberto De Zerbi est désormais imminente, et en coulisses, les premières discussions s'accélèrent pour le mercato et Pablo Longoria va vouloir aller très vite désormais. Mais jusque-là, aucun dossier ne semble proche de sa conclusion. Surtout pas le transfert de Lilian Brassier. Auteur d'une magnifique saison avec Brest, le défenseur central fait partie des pistes étudiées par l'OM. Mais Grégory Lonrenzi, directeur sportif du club breton, assure que les Marseillais ne sont pas prêts à s'aligner sur les sommes réclamées.

Brest lâche ses vérités pour Brassier

« Pour le moment nous n’avons reçu aucune offre (pour Brassier, ndlr). On estime sa valeur entre 12 et 15 millions d’euros. Certains clubs ne sont pas enclins à payer ce prix mais ont un budget situé entre 8 et 9 millions d’euros, comme ça a pu être le cas pour Marseille. Mais nous ne voulons pas le vendre à ce prix-là », assure-t-il dans les colonnes du Télégramme .

Une piste activée par Conceiçao ?