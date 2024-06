Mercato - PSG : Un phénomène veut s’en aller à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Xavi Simons n'a pas encore annoncé de décision finale pour son avenir, lui qui a été prêté avec succès ces derniers mois du côté du RB Leipzig. Et selon les dernières tendances, il semblerait que le jeune crack néerlandais ait finalement décidé de retourner au sein du club allemand pour un nouveau prêt.

Auteur de 10 buts et 15 passes décisives la saison passée sous la tunique du RB Leipzig, Xavi Simons (21 ans) n'a pas encore officialisé de décision pour son avenir. Le jeune attaquant néerlandais est toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, mais il semble de moins en moins probable de l'imaginer faire son retour au Parc des Princes la saison prochaine. L'hypothèse d'un autre départ en prêt loin du PSG semble à ce jour la plus probable pour Simons.

Rien d'annoncé avant la fin de l'Euro

Le 4 juin dernier, dans un entretien accordé au média néerlandais Algemeen Dagblad , Xavi Simons avait entretenu le doute quant à son futur avec le PSG : « Je ne prendrai ma décision qu’après l’Euro et je prendrai d’abord des vacances. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement. C’est la meilleure décision que j’ai pu prendre et je suis heureux d’avoir osé le faire », confiait le jeune attaquant. Et en privé, Simons semble avoir enfin pris sa décision....

Simons veut retourner à Leipzig