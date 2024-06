F1 : Red Bull annonce un gros problème

Jean de Teyssière

Chez Mercedes, ça va mieux cette saison ! Il aura tout de même fallu attendre la neuvième course de la saison pour voir un pilote monter sur le podium, chose qui n'était jamais arrivée dans son histoire récente. Red Bull reste intouchable cette saison mais s'inquiète des avancées des autres concurrents, et émet des doutes sur l'aileron avant de plusieurs écuries...

Aux Pays-Bas, le roi, c'est Max Verstappen. Jan Lammers, le patron du GP des Pays-Bas a analysé le début d'année du pilote néerlandais : « Max (Verstappen) a de la chance d’avoir accumulé un tel tampon au début de la saison. Pour le moment, McLaren semble être la plus régulière. Quand nous regarderons en arrière après Barcelone le week-end prochain, je serai très curieux de voir qui, selon nous, remportera ce championnat. Il n’est plus aussi évident que ce soit Max. Cela pourrait bien être McLaren . »

Mercedes a changé beaucoup de choses sur sa monoplace

Depuis plusieurs Grands Prix, Mercedes a effectué quelques réglages et ça va beaucoup mieux ! Lors du Grand Prix du Canada, George Russell a terminé sur le podium, ce qui n'était pas arrivé de la saison. Dans des propos rapportés Nextgen-Auto , James Allison, le directeur technique de Mercedes est très heureux des modifications apportées à la monoplace, notamment concernant l'aileron avant : « Il a donné plus de performances, a rendu le pilotage plus facile, a donné un bon équilibre et a fait de la voiture un ami du pilote plutôt que de devoir se battre avec elle. C’était un problème pour nous au début de la saison. »

«Nous avons soulevé quelques doutes à propos de ce que font nos rivaux»