F1 : Red Bull interpelle le coéquipier de Verstappen !

Benjamin Labrousse

Très récemment, Red Bull a officialisé la prolongation de contrat de Sergio Perez. L’écurie autrichienne conserve donc son duo composé du Mexicain et de Max Verstappen. Mais si le triple champion du monde a de nouveau remporté le Grand Prix du Canada, Checo Perez lui, déçoit. Ainsi, Christian Horner a affirmé que ce dernier devait rapidement retrouver son niveau.

Max Verstappen de nouveau au sommet. Après avoir raté son Grand Prix de Monaco, le triple champion du monde ne s’est pas manqué au Canada. Dimanche dernier, le Néerlandais a obtenu sa sixième victoire de la saison à Montréal. De son côté, Sergio Perez n’a pas brillé. Cela fait désormais deux Grand Prix que le Mexicain abandonne avant d’avoir terminé la course. Et clairement, cela commence légèrement à agacer les hautes sphères de Red Bull.

F1 : Red Bull choqué par Verstappen https://t.co/UqWF0yBqXg pic.twitter.com/GvAIIpb1br — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

« Nous avons besoin que Checo revienne là où il était au début de l’année »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Christian Horner a mis en garde son pilote : « Ce fut un week-end horrible pour Checo [au Canada], il devra donc revenir en force à Barcelone. Heureusement, Ferrari a eu aussi un problème et n’a marqué aucun point, ce qui nous a permis de nous tirer d’affaire. Mais nous avons besoin que les deux voitures marquent. Nous avons besoin que Checo revienne là où il était au début de l’année à partir de Barcelone » .

« C’est un coureur coriace »