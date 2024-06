F1 : Il annonce le renouveau de Mercedes !

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix du Canada, Max Verstappen s'est imposé pour la sixième fois cette saison et continue de creuser l'écart au classement des pilotes. Les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri s'en sont bien sorties une nouvelle fois en terminant respectivement à la deuxième et cinquième place. Et George Russell a fini sur le podium, pour la première fois de la saison. Pour Oscar Piastri, Mercedes revient au premier rang.

Il aura fallu attendre le neuvième Grand Prix de la saison pour Mercedes monte sur le podium. Jamais une telle disette de podium ne leur était arrivée dans leur histoire récente. George Russel a réussi à grimper sur la troisième marche, malgré son départ à la pole position au Canada. Mais globalement, la prestation de Mercedes en a choqué plus d'un.

«Je me retrouve derrière les Mercedes et je réalise qu’elles étaient en mission»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Oscar Piastri, le pilote McLaren, est revenu sur la lutte face à Mercedes : « C’était très serré jusqu’à ce que je me retrouve derrière les Mercedes et que je réalise qu’elles étaient en mission - et il aurait été incroyablement difficile de les maintenir derrière jusqu’à la fin. J’étais la première voiture dans leur ligne de mire et j’ai fait de mon mieux pour rester devant, mais elles étaient clairement plus rapides que tout le monde. »

«Ce week-end à Montréal, ils ont été très forts»