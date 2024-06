F1 : «Désastre» chez Mercedes, Hamilton déballe tout

Pierrick Levallet

Contrairement à Red Bull, qui a vu Max Verstappen s'imposer ce dimanche, Mercedes aura vécu un week-end plus compliqué au Canada. Si George Russell et Lewis Hamilton ont rapporté de précieux points à l'écurie allemande en terminant respectivement troisième et quatrième, le septuple champion du monde avoue néanmoins avoir vécu un calvaire sur la piste de Montréal.

«Je ne peux pas dire que je sois particulièrement satisfait»

« J'aurais pu mieux piloter [avec] moins d'erreurs. J'étais coincé derrière Fernando [jusqu'au Safety Car], donc je ne pouvais rien faire [au début de la course]. Beaucoup d'erreurs sur l'ensemble du week-end, mais beaucoup de points positifs en termes de performance, donc je vais essayer de m'améliorer pour la prochaine course. D'un côté, je suis heureux que nous progressions et que nous puissions tirer des enseignements positifs de ce week-end. Mais l'après-midi d'hier a été un désastre et aujourd'hui, la course a été assez difficile de mon côté » a d’abord indiqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«C'est l'une des pires courses que j'ai faites»