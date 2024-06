F1 : Verstappen chez Mercedes ? Il peut tout faire basculer

La rédaction

Voyant que Red Bull n’est plus si intouchable que ça cette saison, l’actuel champion du monde Max Verstappen pourrait être tenté par un départ de l’écurie autrichienne. Les tensions entre son mentor Helmut Marko et Red Bull et le départ d’Adrian Newey pourraient orienter le Néerlandais vers la porte de sortie. Sachant qu'un baquet est toujours libre chez Mercedes, assisterons-nous à l'un des plus gros transferts de la F1 ?

Adrian Newey pourrait être la clé du prochain transfert de Max Verstappen en Formule 1, selon Gerhard Berger. Ancien copropriétaire de la deuxième équipe de Red Bull en F1, Berger a été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Verstappen envisagerait d’actionner une clause de sortie dans son contrat en raison des problèmes de performance actuels et des luttes de pouvoir chez Red Bull. « Max est certainement actuellement dans une phase de forte réflexion sur ce qu’il fera sans son mentor Helmut Marko et le gourou technique Adrian Newey, » a déclaré l’ancien pilote Ferrari et McLaren, proche de la faction autrichienne de Red Bull.

F1 : Red Bull au sommet, Verstappen lâche un avertissement https://t.co/O67C0CJiIx pic.twitter.com/t3lSjaqoV8 — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

L'incertitude autour de Marko et Newey

Adrian Newey s’est déjà retiré de la plupart de ses fonctions chez Red Bull, tandis que l’avenir de Helmut Marko, consultant d’équipe de 81 ans, reste incertain après avoir survécu à une tentative d'éviction orchestrée par Christian Horner et des actionnaires thaïlandais. Verstappen a promis sa loyauté à son mentor Marko, mais les changements internes chez Red Bull pourraient pousser le champion néerlandais à envisager d'autres options. « Red Bull est certainement la meilleure solution pour Max pour le moment, » a déclaré Berger, « mais il optera pour une meilleure solution dès qu’une opportunité se présentera. »

Mercedes assez compétitif ?