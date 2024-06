F1 : Verstappen avoue avoir calmé Mercedes

Jean de Teyssière

Lors du dernier Grand Prix, au Canada, Max Verstappen s'est imposé pour la sixième fois cette saison devant Lando Norris et George Russell. La performance de Russell a permis à Mercedes de monter sur le podium pour la première de la saison. Mais à la fin de la course, il était furieux contre lui, car il pensait qu'il pouvait remporter la course. Max Verstappen a même dû le calmer après le Grand Prix.

Le neuvième Grand Prix de la saison a livré son verdict avec la victoire de Max Verstappen au Canada. Le triple champion du monde de Formule 1 a passé la ligne d'arrivée avant Lando Norris et George Russell. C'est déjà la sixième victoire pour le Néerlandais, qui a même dû consoler un pilote.

«Mercedes avait la F1 la plus rapide»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen est revenu sur la lutte à trois pour le gain du Grand Prix du Canada : « Il s’agissait d’une lutte à trois pour la victoire au Canada entre moi, George et Lando. Je pense que globalement, quand on regarde à nouveau la course, Mercedes avait la F1 la plus rapide, donc bien sûr, je serais également déçu comme George si j’avais été à sa place. »

«Je parlé à George d’ailleurs après la course en aparté, parce qu’il était contrarié»