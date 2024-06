F1 : Du lourd est annoncé pour le nouveau rival de Verstappen !

Benjamin Labrousse

Cela fait désormais plusieurs courses que Lando Norris vient toquer à la porte de Max Verstappen. Le jeune Britannique semble être aux côtés de Charles Leclerc, le principal rival du triple champion du monde. Et cela ne va pas aller en s’arrangeant pour « Super Max », alors que McLaren a annoncé des améliorations sur sa monoplace.

Lors du Grand Prix du Canada dimanche dernier, Lando Norris aurait pu remporter la course. Le pilote McLaren était largement en tête lorsqu’une voiture de sécurité a dû être déployée. Après un arrêt au stand très tardif, Norris n’est ressorti qu’à la troisième position, et n’aura jamais réussi à rattraper Max Verstappen. Pourtant, le Britannique se rapproche du Néerlandais qu’il avait battu à Miami. A Imola, Lando Norris était tout proche de devancer Verstappen, et a donc terminé second derrière ce dernier à Montréal.

F1 : Verstappen au sommet, Red Bull dévoile pourquoi https://t.co/sZX2VS5zPa pic.twitter.com/W4WQ4Y2b95 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

« Nous verrons de nouvelles choses lors des prochaines courses »

Mais la belle ascension de Lando Norris pourrait se poursuivre. En effet, le Team Principal de McLaren, Andrea Stella, a affirmé que la monoplace de ses deux pilotes allait prochainement être améliorée : « Pour les courses à venir, nous aurons quelques améliorations, mais il ne s’agira pas d’une seule grosse amélioration comme celle que nous avons connue au cours des 12 derniers mois. Il s’agit plutôt de composants individuels pour lesquels nous avons trouvé un peu plus de performance et, plutôt que d’attendre de tout déployer ensemble une fois prêt, nous le faisons sur la piste. Je ne dirai pas ce qu’il y aura, mais nous verrons de nouvelles choses lors des prochaines courses » , a ainsi confié l’ingénieur italien dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« La confiance doit aider à concevoir de nouvelles pièces »