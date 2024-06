Mercato : L'OM fixe son tarif pour un transfert !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir réussi à boucler le transfert définitif de Vitinha au Genoa, Samuel Gigot pourrait être le prochain à quitter l’OM. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, le défenseur âgé de 30 ans ne sera pas prolongé par le club marseillais. Il a des touches en Angleterre et en Turquie et la direction sait combien elle aimerait récupérer avec son départ.

Arrivé il y a deux ans en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot risque de ne plus être un joueur de l’OM la saison prochaine. Après avoir conclu un accord avec le Genoa pour le transfert définitif de Vitinha, la direction olympienne espère maintenant trouver une porte de sortie au défenseur âgé de 30 ans, comme indiqué par La Provence .

Mercato - OM : De Zerbi négocie les prochains transferts ! https://t.co/IoZ8YVgwar pic.twitter.com/pjWYBMEpY1 — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Pas de prolongation pour Gigot

L’OM veut réaliser une belle plus-value avec un joueur arrivé contre seulement 500 000€ en provenance du Spartak Moscou il y a maintenant deux ans. Samuel Gigot n’a plus qu’une année sur son contrat, qui court jusqu’en juin 2025, et les dirigeants marseillais ne comptent pas le prolonger, ce qui devrait donc mener à un départ cet été.

Presque 10M€ attendus par l’OM