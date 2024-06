Mercato : L’OM a bouclé son premier transfert de l’été !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En attendant l’officialisation de l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM semble sur le point d’annoncer son premier transfert du mercato estival. De retour de son prêt au Genoa, Vitinha ne devrait pas rester à Marseille. Les Rossoblù veulent conserver l’attaquant portugais âgé de 24 ans et un accord en ce sens a bien été trouvé.

Un an et demi après son arrivée en provenance du SC Braga, Vitinha va définitivement quitter l’OM. Recruté contre 32M€ bonus compris, transfert le plus cher de l’histoire du club, le Portugais n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille, qu’il avait quitté en janvier dernier pour prendre la direction du Genoa en prêt.

Accord trouvé entre le Genoa et l’OM pour Vitinha

Malgré ses deux petits buts inscrits, Vitinha a convaincu les Rossoblù de le conserver, sans pour autant lever son option d’achat, estimée à 25M€. La presse italienne indiquait ces derniers jours que le Genoa et l’OM avaient trouvé un accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire, mais c'est définitivement que l’attaquant de 24 ans va être transféré, d'après les informations de La Provence .

L’OM va récupérer 15M€