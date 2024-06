Mercato - OM : Un retour confirmé pour ce flop !

Axel Cornic

Recruté à prix d’or lors de l’hiver 2023, Vitinha n’a jamais réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille et un an après son arrivée Pablo Longoria a décidé de le prêter au Genoa. Un prêt qui devrait être confirmé pour la saison prochaine, avec une option d’achat qui devrait toutefois passer de 25 à 15M€.

Plus gros transfert de l’histoire marseillaise, Vitinha est également considéré comme l’un des plus gros flops. Acheté pour plus de 30M€ par l’OM, l’attaquant n’a jamais convaincu et a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, avec un prêt du côté de la Serie A et du Genoa.

Mercato - OM : De Zerbi a identifié son premier transfert, une offre de 15M€ va partir https://t.co/V3qq12IO84 pic.twitter.com/pQ1JERTbZO — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

Vitinha devrait rester au Genoa

Et ça lui a plutôt réussi, puisqu’en dépit d’une faible utilisation Vitinha aurait beaucoup plus à son coach Alberto Gilardino. Ainsi, le Portugais pourrait bien poursuivre son aventure de l’autre côté des Alpes, puisque plusieurs médias annoncent un accord total pour un nouveau prêt jusqu’en juin 2025. Son option d’achat passera de 25 à 15M€, mais elle devrait devenir obligatoirement en fonction du nombre des présences du joueur de propriété de l’OM.

L’OM pourra le récupérer, mais...