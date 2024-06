De Zerbi : Les joueurs de l’OM déjà sous pression ?

Axel Cornic

Tout laissait penser que le prochain entraineur allait venir du Portugal, mais c’est finalement vers l’Italie que se serait tourné Pablo Longoria. Depuis quelques jours de plus en plus de sources confirment une arrivée imminente de Roberto De Zerbi, qui deviendrait le 3e transalpin à diriger le club après Gennaro Gattuso et Giuseppe Zilizzi.

Après l’éphorie, les premières inquiétudes pointent. Si l’arrivée de Roberto De Zerbi est une excellente nouvelle pour l’OM, surtout après les résultats de la saison qui vient de s’écouler, certains observateurs commencent à s’interroger sur le matériel qui lui sera donné pour qu’il installe son jeu à Marseille.

Aubameyang - OM : L’Arabie Saoudite débarque ! https://t.co/oNVjG1wumH pic.twitter.com/44eCVRuBQk — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« Si l’OM n’est pas serein techniquement, ça peut vite dégénérer »

Consultant pour Canal + , Jean-Luc Arribart semble avoir quelques doutes au sujet du talent technique de l’effectif actuel de l’OM, qui pourrait bien agacer De Zerbi. « Si l’OM n’est pas serein techniquement, ni prêt à faire les efforts sur certains matchs, ça peut vite dégénérer parce que De Zerbi va insister » a-t-il déclaré, dans les colonnes de La Provence de ce samedi.

Certains joueurs déjà en danger ?

Et certains secteurs pourraient être plus problématique que d’autres, avec le quotidien marseillais qui pointe notamment du doigt Pau Lopez. Ce dernier ne serait vraisemblablement pas compatible avec le jeu de Roberto De Zerbi, notamment à cause de ses lacunes dans le jeu au pied.