Mercato - De Zerbi : L'OM refait un coup à la Bielsa

Il y a quelques semaines, Roberto De Zerbi annonçait quitter Brighton. À ce moment-là, on imaginait que l’entraîneur italien allait retrouver un banc dans un très grand club européen, lui qui a fait du très bon travail en Angleterre. Finalement, c’est l’OM qui aurait réussi à attirer le coach de 45 ans. Pour y arriver, les dirigeants marseillais ont décidé de mettre le paquet, comme ils l’avaient fait avec Marcelo Bielsa il y a quelques années.

Depuis la fin du championnat, les dirigeants marseillais travaillent d’arrache-pied pour trouver un successeur à Jean-Louis Gasset. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la priorité initiale se nommait Paulo Fonseca. Le Portugais a depuis rejoint l’AC Milan et l’OM s’est alors rabattu sur son compatriote, Sergio Conceição.

L’OM mise sur Roberto De Zerbi

Mais alors que la piste Sergio Conceição semblait très avancée, l’OM a décidé de changer son fusil d’épaule et de creuser la possibilité Roberto De Zerbi. Cela a payé, puisque l’Italien se serait mis d’accord avec les dirigeants marseillais sur un contrat de trois ans.

L’OM refait un coup à la Bielsa