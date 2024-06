Mercato : L'OM a évité une catastrophe avec Conceiçao

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a perdu patience avec Sergio Conceiçao. Encore hésitant, le technicien portugais a été doublé ces dernières heures par Roberto De Zerbi, qui vient tout juste de quitter Brighton. Pour le journaliste Dave Appadoo, le club marseillais a l'assurance, avec le technicien italien, de partir sur un cycle de trois ans, ce qui n'aurait pas été le cas avec Conceiçao.

Voilà un scénario inattendu. Alors que l'OM semblait proche d'un accord avec Sergio Conceiçao, la piste Roberto De Zerbi est devenue l'option prioritaire. L'hésitation du technicien portugais lui aura donc porté préjudice à un moment où Pablo Longoria souhaite boucler ce dossier.

Priorité donnée au dossier De Zerbi

Selon plusieurs sources, Roberto De Zerbi aurait donné son accord à l'OM. Le club marseillais pourrait enfin attirer un coach concerné et désireux de faire grandir le groupe sur plusieurs années, ce qui n'aurait pas été forcément le cas de Conceiçao selon Dave Appadoo.

« A la première opportunité, il partira »