«Zidane veut venir», Riolo balance sur son avenir en direct

A 51 ans, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis 2021, date à laquelle il avait alors quitté le banc du Real Madrid. Le temps commence à être long, mais voilà que le retour aux affaires pourrait être proche pour Zizou. Reste encore à savoir où il relancera sa carrière d'entraîneur. Ce n'est plus un secret, l'équipe de France a longtemps été la priorité pour Zidane et ça le serait encore à en croire Daniel Riolo, qui a demandé par la même occasion le départ de Didier Deschamps.

Finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France, Didier Deschamps avait tout de même été prolongé par la suite à la tête des Bleus. Le voilà désormais sous contrat jusqu'en 2026. Une prolongation qui avait alors bousculé les plans de Zinedine Zidane, lui qui rêvait de prendre les commandes de l'équipe de France après le Mondial 2022. Un désir qui serait toujours intact visiblement pour Zizou...



Zidane : Deschamps annonce la date de son départ ? https://t.co/o9CNyX3mZT pic.twitter.com/RdPvKXZX0G — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« Deschamps, c'est bon, on peut passer à autre chose »

Invité sur le plateau de Buzz TV , Daniel Riolo en a rajouté une couche sur sa volonté de voir Didier Deschamps quitter le poste de sélectionneur de l'équipe de France. « Son management est formidable, ce qu'il a construit autour de cette équipe de France depuis 2012, c'est très bien. Sauf que même dans la réussite, on peut quand même voir autre chose, changer de discours, changer de jeu, changer de façon d'être. C'est normal, on ne peut pas privatiser l'équipe de France 12 ans. Il y a peu de sélectionneurs qui restent en place autant de temps. Passons à autre chose. Là Deschamps, c'est bon, on peut passer à autre chose », a lâché le journaliste RMC.

« Zidane a envie de venir »