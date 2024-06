Mercato - OM : De Zerbi avait déjà vendu la mèche

Hugo Chirossel

Alors qu’il a décidé de quitter Brighton, Roberto De Zerbi se rapproche de plus en plus de l’OM, avec qui il a déjà trouvé un accord pour un contrat de trois ans. Mais le technicien italien aurait pu arriver bien plus tôt à Marseille. Comme il l’avait lui-même confirmé, il avait déjà été proche d’en devenir l’entraîneur.

L’OM semble avoir trouvé son prochain entraîneur. Tout s’est accéléré ce jeudi et c’est désormais Roberto De Zerbi qui est le favori pour devenir le successeur de Jean-Louis Gasset. Sauf retournement de situation, il devrait s’engager pour trois ans, jusqu’en juin 2027.

« Il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille »

L’OM avait déjà pensé à Roberto De Zerbi en 2022, après le départ de Jorge Sampaoli, avant de finalement s’attacher les services d’Igor Tudor. « Oui c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C'était une belle option pour moi mais on n'a pas trouvé d'accord avec le club », avait déclaré le technicien italien en octobre dernier en conférence de presse, avant d’affronter l’OM en Ligue Europa.

« J'étais triste de ne pas être venu ici »