Mercato - OM : La bombe de la presse italienne pour le prochain entraîneur

Thibault Morlain

N'ayant pas pu empêcher la signature de Paulo Fonseca au Milan AC, l'OM s'était dernièrement rabattu sur Sergio Conceiçao. Après avoir annoncé son départ du FC Porto, l'entraîneur portugais se rapprochait d'une signature avec le club phocéen. Mais voilà que ce jeudi, une grosse bombe a été lâchée en Italie sur l'identité de celui qui viendra s'asseoir sur le banc de l'OM.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé, Pablo Longoria a rencontré Sergio Conceiçao dans la quête du prochain entraîneur de l'OM. Initialement plan B du club phocéen, le Portugais est devenu la priorité suite à l'échec avec Paulo Fonseca. Et alors que la dernière tendance était à une arrivée imminente de Conceiçao à l'OM, cela pourrait finalement être totalement différent.

Mercato - OM : Première galère annoncée avec Conceiçao ! https://t.co/EnBMUS9AOh pic.twitter.com/XnhL10ojTE — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

De Zerbi en approche !

Et si le prochain entraîneur de l'OM était finalement... Roberto De Zerbi ? Officiellement parti de Brighton, l'Italien est à la recherche d'un nouveau défi et cela pourrait être sur la Canebière. Journaliste pour SportItalia , Michele Criscitiello a expliqué ce jeudi que l'OM avait accéléré pour faire venir De Zerbi et que l'affaire était visiblement bien engagée.



Journaliste pour RMC , Fabrice Hawkins est venu confirmer la tendance en ce qui concerne la potentielle arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM. « Roberto de Zerbi est la priorité de l’OM. Négociations avancées mais pas encore d’accord total. L'OM aimerait lui offrir 3 ans de contrat », a-t-il expliqué sur X , tout en précisant que la piste Sergio Conceiçao s'était refroidie pour le club phocéen.

« J'étais triste de ne pas être venu ici »