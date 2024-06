Real Madrid : Le transfert de Mbappé enflamme l’Espagne !

Thomas Bourseau

Le coup d’envoi de l’Euro sera donné le 14 juin par Allemagne - Ecosse. L’occasion pour Nico Williams, international espagnol de l’Athletic Bilbao, de se confier sur l’une des stars de la compétition cet été et en Liga la saison prochaine : Kylian Mbappé. La recrue du Real Madrid enchante déjà Williams.

Kylian Mbappé a hâte de disputer sa première compétition en équipe de France avec le statut de capitaine. C’est en effet le message qu’il a fait passer en interview pour CNN en se montrant le plus transparent possible sur les objectifs de l’équipe de France à l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) : « Je veux gagner l'Euro. Je dois être honnête ».

Mbappé, la «bête» que craint Nico Williams

Meilleur buteur de la dernière Coupe du monde 2022 avec 8 réalisations dont un triplé en finale, Kylian Mbappé est un buteur hors pair et redouté de ses adversaires. Et ce n’est pas Nico Williams qui dira le contraire. Pour la Cadena COPE, l’international espagnol a dressé un portrait flatteur de Mbappé qui en dit long sur la crainte qu’il engendre chez ses adversaires pour cet Euro et la saison prochaine en Liga au Real Madrid.

«En fin de compte, cela aide beaucoup la Liga et la vitrine qu'il peut avoir»