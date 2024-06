Mercato : Ce buteur a snobé le PSG, il s'explique

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait voulu boucler la signature de Marcus Thuram. Toutefois, le buteur français de 26 ans a préféré dire oui à l'Inter. Un an après avoir snobé le PSG, Marcus Thuram a justifié son choix de rejoindre les Nerazzurri.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG a identifié plusieurs profils l'été dernier, dont celui de Marcus Thuram. Toutefois, le buteur de 26 ans a choisi de rejoindre l'Inter il y a un an.

Thuram a préféré l'Inter au PSG

Lors d'un entretien accordé à AS , Marcus Thuram a justifié son choix de rejoindre l'Inter, expliquant indirectement pourquoi il n'a pas répondu à l'appel du PSG.

«J'ai signé à l'Inter pour entrer dans une nouvelle dimension»