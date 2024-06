Mercato - OM : Conceiçao, De Zerbi… Le verdict est tombé !

Hugo Chirossel

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM essayait depuis plusieurs semaines de s’attacher les services de Sergio Conceiçao, qui a quitté le FC Porto. Mais en raison des négociations difficiles et des hésitations du Portugais, les dirigeants marseillais ont changé leur fusil d’épaule et c’est désormais Roberto De Zerbi qui se rapproche de la cité phocéenne. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation.

Pour succéder à Jean-Louis Gasset, l’OM avait dans un premier temps jeté son dévolu sur Paulo Fonseca. Ce dernier ayant préféré prendre la direction de l’AC Milan, la direction olympienne s’est alors rabattue sur Sergio Conceiçao, sa priorité depuis plusieurs semaines. Bien que son départ du FC Porto ait été officialisé la semaine dernière, le technicien portugais tardait à donner sa réponse. Des hésitations qui ont poussé l’OM à revoir ses plans.

L’OM et De Zerbi se sont mis d’accord

En raison des complications du dossier Sergio Conceiçao, Marseille a activé en parallèle la piste menant à Roberto De Zerbi, qui est désormais le favori pour succéder à Jean-Louis Gasset. D’après les informations de Foot Mercato , un accord de principe autour d’un contrat de trois ans a été trouvé entre l’OM et le technicien italien. Ce dernier aurait même refusé une offre de Manchester United pour devenir le nouvel entraîneur du club marseillais.

De Zerbi a dit oui, plus que des détails à régler