Mercato : Accord trouvé, l’OM tient son entraîneur !

Alors que Sergio Conceiçao était annoncé comme la piste prioritaire depuis plusieurs semaines, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Roberto De Zerbi pour devenir son prochain entraîneur. Le technicien italien fait désormais office de favori et un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux parties.

Après avoir pensé aux Portugais Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, c’est finalement un Italien qui est en passe de devenir le prochain entraîneur de l’OM. En raison des négociations compliquées avec le second nommé, les dirigeants marseillais ont activé en parallèle la piste menant à Roberto De Zerbi, comme indiqué par RMC Sport .

Accord de principe entre l’OM et De Zerbi

Et tout porte à croire que le technicien italien âgé de 45 ans sera le successeur de Jean-Louis Gasset. D’après les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi et de Foot Mercato , Roberto De Zerbi et l’OM ont trouvé un accord de principe pour un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2027.

L’OM doit encore lever la clause de De Zerbi