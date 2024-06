Mercato - PSG : Une condition est fixée pour cette star du Real Madrid

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid, le PSG voudrait se venger en bouclant la signature de Vinicius Jr. Toutefois, le club de la capitale serait contraint de surpayer la star brésilienne pour réussir à l'attirer vers Paris. Et la direction rouge et bleu ne serait pas prête à aller jusque-là pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le transfert libre et gratuit de la star française de 25 ans.

Le PSG en pince pour Vinicius Jr

Pour se venger du Real Madrid, le PSG aimerait finaliser le transfert de Vinicius Jr lors de ce mercato estival. Mais à en croire Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe , le club de la capitale doit casser sa tirelire pour s'attacher les services du Brésilien.

«Il faudrait que Paris surpaye le joueur, ce que le club ne veut pas faire»