OM : «C’est du Guardiola», De Zerbi enflamme déjà Marseille

L’OM semble enfin toucher au but. Sans entraîneur depuis le départ de Jean-Louis Gasset, les Phocéens sont toujours à la recherche de leur nouveau coach. Alors que Paulo Fonseca paraissait tenir la corde pour s’engager chez les pensionnaires du Vélodrome, le Portugais à finalement choisi le Milan AC. Les Marseillais semblaient s’être rabattus sur Sérgio Conceição, mais surprise, c’est finalement Roberto De Zerbi qui devrait prendre les rênes de l’équipe olympienne. Un choix qui plaît à André-Pierre Gignac.

Cinq jours après l’ouverture du mercato, l’OM ne devrait pas accueillir sa première recrue, mais son nouvel entraîneur. Orphelins de Jean-Louis Gasset, qui ne sera pas parvenu à faire de miracle malgré un beau parcours en Ligue Europa, les Phocéens ont tenté d’explorer du multiples pistes, mais se sont heurtés à de nombreux refus. Si Sérgio Conceição semblait être le favori pour prendre la succession du technicien de 70 ans, c’est bien Roberto De Zerbi qui devrait finalement s’en charger. Et un ancien Marseillais, André-Pierre Gignac, semble heureux de ce choix.

OM : Un proche de Gasset balance ! https://t.co/9jAiGD6NoN pic.twitter.com/x6mOfceqCc — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« De Zerbi dans la sortie du ballon […] c’est du Guardiola »

Dans un Space sur X , André-Pierre Gignac, qui a joué pour l’OM entre 2010 et 2015, s’est réjoui de voir Roberto De Zerbi annoncé sur le banc des Phocéens. L’avant-centre compare même le style de jeu de l’Italien à celui de Pep Guardiola : « Après De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, comme l’on dit plusieurs c’est du Guardiola. Ça sort le ballon comme ça joue 6 mètres, les 2 centraux dans les 6 mètres, ça écarte sur les latéraux, ça trouve le 6 qui vient en appui c’est et ça touche les 8 et ça touche les 10 et après ça joue sur les côtés. Ça va à 2000 à l’heure, après il faut le temps de le laisser s’instaurer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps mais il faut laisser s’instaurer. »

« Il reste droit dans ses bottes »