Mercato : Il annonce le « coup de l’année » à l’OM !

Revirement de situation à l'OM. Ces dernières heures, le club marseillais a abandonné la piste Sergio Conceiçao pour se concentrer sur celle menant à Roberto De Zerbi. L'arrivée du technicien italien, qui vient tout juste de quitter Brighton, suscite énormément d'espoir, aussi bien chez les supporters que chez les observateurs du football français.

Accord trouvé avec Roberto De Zerbi. L'OM est parvenu à s'entendre avec le technicien italien, qui viendra s'installer sur le banc olympien dans les prochains jours. Le club marseillais versera un chèque de 5M€ à Brighton pour le récupérer.

« Longoria et Benatia ont un projet clair »

L'affaire pourrait être bouclée et officialisée dans les prochains jours. Journaliste pour Prime Vidéo, Karim Bennani a réagi à l'arrivée imminente de De Zerbi. Selon lui, l'OM frappe un grand coup après avoir exploré le dossier Sergio Conceiçao. « Si cela se fait c’est honnêtement le coup de l’année! Longoria et Benatia ont un projet clair et cela se voit » a-t-il confié sur X.

Une annonce dans les prochaines heures ?

Si la prudence reste de mise dans ce type de dossier, il serait surprenant de voir De Zerbi faire faux bond. L'ancien coach de Brighton devrait prendre en main une équipe, qui sort d'une saison décevante et qui n'a pu faire mieux qu'une huitième place en championnat. Le défi est immense.