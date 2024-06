De Zerbi : L'OM a fait une grande promesse

La rédaction

Après des semaines de recherche, l’Olympique de Marseille semble être tout proche de trouver son nouvel entraineur. Il devrait s’agir de Roberto De Zerbi, qui sauf énorme retournement de situation devrait signer un contrat de trois ans et devenir le troisième entraineur italien de l’histoire du club marseillais, après Giuseppe Zilizzi et Gennaro Gattuso.

Tout est allé très vite. Alors que l’OM semblait être bloqué depuis plusieurs semaines dans les négociations avec Sérgio Conceição, un tout nouveau favori est apparu tout récemment. Pablo Longoria semble en effet avoir été agacé par l’attitude du Portugais et se serait tourné vers Roberto De Zerbi, qui aurait tout de suite accepter l’offre marseillais, avec un accord total qui semble déjà imminent.

Équipe de France : Un ancien de l’OM annonce du lourd https://t.co/JphyuWI1EN pic.twitter.com/luWEcbg4uS — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

« J’étais triste de ne pas être venu à l’OM »

Il faut dire que l’OM n’a jamais laissé insensible De Zerbi, qui avait déjà été approché lors du printemps 2022, avant que Pablo Longoria ne choisisse finalement Igor Tudor. « Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n’a pas trouvé d’accord avec le club » avait confié le technicien italien en octobre 2023. « J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi ».

Mieux que chez les grands d’Europe ?