OM : Un proche de Gasset balance !

Axel Cornic

Les coachs se sont succédé à l’Olympique de Marseille et c’est Jean-Louis Gasset qui a été le dernier, quittant d’ailleurs lui aussi son poste à la fin de la saison. Ghislain Printant l’a accompagné comme adjoint et désormais plus au club, il raconte les circonstances autour de leur arrivée au sein d’un club en pleine crise.

En moins d’un an, les supporters marseillais ont vu pas moins de quatre entraineurs différents se succéder sur le banc. Cinq si on compte le très court intérim de Jacques Abardonado ! Dernier de cette longue liste Jean-Louis Gasset, qui a également quitté l’OM à la fin de la saison, en ratant au passage une qualification pour les compétitions européennes.

« Quand vous avez ce genre de proposition, c’est difficile à refuser »

Dans un entretien accordé au site Poteaux Carrés , Ghislain Printant est revenu sur cette aventure marseillaise, qu’il justement partagé avec Gasset. « Marseille ? Quand vous avez ce genre de proposition, c’est difficile à refuser. Quand vous arrivez en février dans un club comme ça, ça veut dire qu’il y a beaucoup, beaucoup de problèmes » a expliqué l’ancien adjoint de l’OM.

« On a eu le bonheur de passer 3 tours en Coupe d’Europe, c’est fabuleux et ce club mérite l’Europe »