Signature surprise au PSG, il hallucine

En fin de contrat, Alexandre Letellier n'a pas été conservé par le PSG et quitte donc le club quatre après son arrivée. En effet, en 2020, le portier français s'était engagé à Paris à la surprise générale alors que son contrat prenait avec Orléans. Letellier reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il ne s'y attendait pas et qu'il ne pouvait donc pas laisser filer une telle opportunité.

Letellier a réalisé son rêve au PSG

« Avant d’être fan du PSG, je suis footballeur et je sais que je peux être amené à bouger à tout moment. Après, c’est sûr j’ai une attache particulière au club. Je suis né à Paris, j’y ai grandi, tous mes amis d’enfance sont d’ici, 95 % de ma famille vit à Paris, j’ai été formé au PSG, j’ai grandi en supportant le club… Forcément, c’est une page importante, une belle page de quatre ans qui se referme », reconnaît le portier formé au PSG dans une interview accordée au Parisien , avant de revenir sur sa signature à Paris en 2020.

«Une opportunité comme celle-là ne se présente pas deux fois»