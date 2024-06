Mercato : Il annonce un été de folie au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Will Still est le nouvel entraîneur du RC Lens. L'ancien coach du Stade de Reims remplace Franck Haise et devra donc assurer sa succession, ce qui ne s'annonce pas simple. D'après Loïc Tanzi, de nombreux changements sont d'ailleurs encore attendus, notamment en ce qui concerne le mercato, avec plusieurs mouvements au sein de l'effectif lensois.

Après le départ de Franck Haise et Arnaud Pouille, le RC Lens poursuit sa restructuration en interne. Pierre Dréossi est arrivé au poste de directeur général tandis que Will Still vient d'être nommé entraîneur. Et selon le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, ça va encore bouger.

«Lens a besoin de calme en ce moment»

« Pour le coup, c’est un bon coach mais je ne suis pas sûr qu’il aille vraiment avec Lens. Lens a besoin de calme en ce moment, après tout ce qui se passe, les changements dans l’organigramme et l’effectif », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant de poursuivre.

«Lens change tout, ils veulent tout vendre, assainir les finances»