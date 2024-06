Mercato : L’OM dit adieux à ce buteur XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur de nombreuses écuries de Ligue 1, dont l'OM, Georges Mikautadze a finalement tranché. Le jeune buteur géorgien du FC Metz s'apprête bel et bien à rester en Ligue 1, mais c'est finalement l'AS Monaco qui aurait ses faveurs. Et l'OM peut donc dire adieux à ce profil XXL pour renforcer son attaque cet été.

Auteur d'une saison XXL dans les rangs du FC Metz avec 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, Georges Mikautadze (23 ans) s'apprête à être transféré. Le jeune buteur géorien dispose d'une cote XXL sur le marché des transferts, et notamment en Ligue 1 avec des intérêts du RC Lens, de Rennes, de l'OM ou encore de l'AS Monaco, qui avait dégainé une offre en mai comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Mercato : L’OM a sa réponse pour le transfert de ce buteur https://t.co/mQ2OZqotu5 pic.twitter.com/HE869Vbvdx — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Mikautadze a tranché

Et c'est justement sur le Rocher que Mikautadze posera ses valises cet été, puisque L'EQUIPE annonce que le joueur du FC Metz a finalement opté pour l'AS Monaco. Un accord verbal a déjà été trouvé entre les deux parties, et le club messin va récupérer 20M€ (+ 2M€ de bonus) dans l'opération.

L'OM devra trouver un autre buteur

En clair, l'OM peut dire adieux à son profil pour la saison prochaine et devra donc aller dénicher un autre buteur que Mikautadze sur le marché des transferts.