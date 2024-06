Mercato : Après l'OM, Habib Beye prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti du Red Star il y a quelques semaines, Habib Beye est toujours sans équipe. L'ancien international sénégalais rêvait de prendre en main l'OM, mais le poste devrait revenir à Roberto De Zerbi. Récemment, il aurait été contacté par un autre club français : le FC Metz. Sa réponse a été dévoilée par la presse régionale.

Habib Beye compte bien reprendre le fil de sa carrière après son départ du Red Star. Mais l'ancien joueur de l'OM est regardant sur son prochain défi. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe il y a quelques semaines, il avait évoqué ses ambitions en Ligue 1. « Je le dis, j'ai une ambition qui est très élevée et à partir d'un moment, tu te poses la question de te dire combien de temps il me faudra pour aller là où je veux être. À partir du moment où tu veux aller au plus haut niveau, tu ne te fixes pas de limites » avait confié le technicien.

Beye a refusé une offre de Metz

Une volonté qui se traduit dans ses choix sportifs. Ces dernières semaines, Habib Beye aurait été contacté par de nombreuses équipes, y compris par le FC Metz, qui vient tout juste de descendre en Ligue 2. Mais selon les informations du Républicain Lorrain , l'ancien joueur marseillais aurait refusé de prendre la succession de László Bölöni, alors qu'il était pourtant la priorité du club grenat.

L’OM choisit De Zerbi, voilà la réaction du clan Conceiçao https://t.co/W6whMCqLvc pic.twitter.com/PhoaQhu6hP — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

La porte OM s'est fermée