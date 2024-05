Mercato - OM : Habib Beye lâche une réponse sur son avenir

Amadou Diawara

Alors que Jean-Louis Gasset prend sa retraite cet été, le nom d'Habib Beye a été lié à l'OM ces dernières semaines. L'ancien joueur marseillais étant sur le départ du côté du Red Star. Interrogé sur son avenir ce dimanche soir, Habib Beye a préféré jouer la carte du mystère.

A la fin de la dernière saison, Igor Tudor a décidé de quitter l'OM. Pour pallier son départ, Pablo Longoria a choisi de miser sur Marcelino. Toutefois, le coach espagnol n'a pas fait long feu à l'OM, tout comme Gennaro Gattuso, son successeur.

Une star du PSG inquiétée par un transfert à 20M€ ? https://t.co/KthhtsiLnA pic.twitter.com/EtGF4ykn43 — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Beye, l'héritier de Gasset à l'OM ?

Pour redresser la barre de l'OM, Jean-Louis Gasset a été recruté en intérim le 20 février. En fin de contrat le 30 juin, le coach de 70 ans prend sa retraite cet été. Par conséquent, l'OM doit encore se trouver un nouveau coach. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la priorité de Pablo Longoria n'est autre que Paulo Fonseca, sous contrat jusqu'au 30 juin avec le LOSC. Toutefois, le Portugais serait sur le point de prendre la succession de Stefano Pioli à l'AC Milan.

«Je vais quitter Paris pour aller en vacances»