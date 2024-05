Mercato : L’OM le veut, le futur salaire de Fonseca est révélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête d’un nouvel entraîneur, l’OM fait de Paulo Fonseca sa priorité comme vous l’avait révélé le10sport.com, mais le Portugais du LOSC prend le chemin de l’AC Milan. Selon les informations de la presse italienne, la signature du technicien est proche, et le montant de son futur salaire a déjà filtré.

La mission de Jean-Louis Gasset ayant touché à sa fin, l’OM accélère pour dénicher un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Pablo Longoria a identifié sa priorité depuis un certain moment, et celle-ci se nomme Paulo Fonseca. Déjà courtisé l’année dernière, le Portugais est aujourd’hui en fin de contrat avec le LOSC, de quoi, sur le papier, faciliter les affaires de l’OM. Mais l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine et la concurrence vont jouer des tours à la formation phocéenne.

Un contrat de 3M€ pour Fonseca ?

L’AC Milan lorgne également Paulo Fonseca pour remplacer Stefano Pioli, et le dossier serait bien avancé malgré la fronde d’une partie des supporters ne voulant pas voir arriver le technicien du LOSC, au point de faire une grève de 45 minutes face à la Salernitana samedi. D’après CalcioMercato.com , Paulo Fonseca devrait signer un contrat de trois ans dans les prochains jours, avec un salaire avoisinant 3M€ par an. Quelques détails seraient encore à régler, notamment sur la possibilité de voir la troisième année du bail être en option.

Les autres options à l’étude à l’OM

L’OM peut donc étudier les alternatives. Sergio Conceiçao (FC Porto), Matias Almeyda (AEK Athènes) et Franck Haise (RC Lens) sont notamment dans les petits papiers de Pablo Longoria à ce jour. La direction souhaite être rapidement fixée pour préparer au mieux l’exercice à venir.