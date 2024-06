Mercato - OM : Habib Beye est attendu de pied ferme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de son nouvel entraîneur, l’OM semble désormais jeter son dévolu sur Sergio Conceiçao qui apparaît à ce jour comme la priorité absolue de Pablo Longoria pour le poste. Mais de son côté, Daniel Riolo continue de militer pour l’option Habib Beye et explique en quoi l’ancien joueur de l’OM serait l’un des meilleurs profils possibles à ce jour.

Après une pige de quelques mois entre février et mai, Jean-Louis Gasset a quitté ses fonctions d’entraîneur de l’OM, comme prévu, et Pablo Longoria est donc désormais à la recherche de son successeur. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le président marseillais a d’abord mis le paquet pour attirer Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC, mais ce dernier va finalement prendre la direction du Milan AC. Et l’OM est donc actuellement en train de foncer sur Segio Conceiçao, d’autant que le technicien portugais est libre suite à son départ du FC Porto.

Mercato : Une nouvelle solution inespérée pour l’OM ? https://t.co/8gS8ZV35pc pic.twitter.com/pbHaqH80Vl — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Riolo verrait bien Habib Beye

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a livré son point de vue sur ce feuilleton de l’entraîneur de l’OM, et l’éditorialiste milite davantage en faveur d’Habib Beye en cas d’échec avec Conceiçao : « Beye, je répète que si c'est pour prendre Conceiçao ou ce genre de mecs, aucun problème, mais si c'est pour prendre tout un tas d'autres mecs qu'on mettrait dans un autre chapeau, moi je tenterais le pari du jeune entraîneur qui a envie de venir. Donc Habib Beye ? Mais bien sûr ! », lâche Riolo.

« L’entraîneur qui va crever pour l’OM »