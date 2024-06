Succession de Mbappé : La fin d’un feuilleton à 65M€ ?

Thomas Bourseau

C’est officiellement terminé entre le PSG et Kylian Mbappé. Mais le Paris Saint-Germain n’a pas attendu l’annonce de sa venue au Real Madrid afin de se projeter sur sa succession. Benjamin Sesko serait une option à l’étude à Paris, mais les obstacles sont multiples et pas vraiment surmontables d’après The Athletic.

Kylian Mbappé s’en est allé vivre son rêve de gosse au Real Madrid après avoir effectué un septennat au Paris Saint-Germain. Par le biais de son compte Instagram , le champion du monde tricolore n’a pas dissimulé son excitation devant le fait de relever le challenge merengue en réglant quelques heures plus tard ses comptes avec le PSG en conférence de presse mardi.

Sesko a une clause libératoire de 65M€, la chance du PSG ?

Avant même l’officialisation de son arrivée au Real Madrid, le PSG scrutait le marché des transferts dans l’optique de lui dénicher un remplaçant. Outre les pistes menant à Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen, le comité directeur du Paris Saint-Germain semblerait en pincer pour Benjamin Sesko, attaquant de 21 ans sous contrat jusqu’en juin 2028 au RB Leipzig. Néanmoins, une clause libératoire comprise entre 50 et 65M€ aurait été incluse dans son bail.

Direction Arsenal pour Sesko en cas de transfert ?