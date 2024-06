PSG : Critiqué par Luis Enrique ? Il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Parmi les recrues accueillies par le PSG l'été dernier, on a notamment pu retrouver Milan Skriniar. Arrivé libre de l'Inter Milan, le Slovaque a ainsi rejoint le groupe de Luis Enrique. Mais l'entraîneur espagnol était-il pour autant favorable à l'arrivée de Skriniar ? Ce dernier a tenu à démentir certains bruits de couloir.

Le PSG l'a désiré pendant plusieurs mois, Milan Skriniar a fini par rejoindre le club de la capitale l'été dernier. Après l'Inter Milan, le Slovaque a posé ses valises à Paris. Une arrivée qui a éveillé toutefois certaines interrogations. En effet, le style de jeu de Skriniar ne colle pas avec celui de Luis Enrique. Le principal intéressé a toutefois tenu à mettre les choses au point.

Mercato - PSG : Départ confirmé pour cette figure du projet QSI ? https://t.co/AsRfl1m05F pic.twitter.com/c7WmuuHGTk — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

« Le coach ne m'a jamais dit : "Tu dois changer ton style" »

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Milan Skriniar a nié tout conflit avec Luis Enrique à propos de son style de jeu. « Mon style de jeu est-il adapté à celui de Luis Enrique ? J'ai vu les doutes à ce sujet dans les médias, mais je ne sais pas d'où ils le tiennent. Le coach ne m'a jamais dit : "Tu dois changer ton style, je ne l'aime pas". Jamais », a fait savoir le joueur du PSG.

« Je suis un joueur très physique »