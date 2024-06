Mercato - OM : Nouvelle bombe de la presse italienne après De Zerbi !

La rédaction

L’OM semble enfin voir le bout du tunnel. Sans entraîneur depuis le départ de Jean-Louis Gasset, les Phocéens ont tenté d’attirer plusieurs noms, sans succès. Paulo Fonseca a été le premier sondé, mais le Portugais a préféré s’engager en faveur de l’AC Milan. Son compatriote, Sérgio Conceição, s’est de vu de son côté être snobé par les Marseillais contre toute attente, puisque c’est Roberto De Zerbi qui devrait s’asseoir sur le banc de touche des Olympiens. Mais l’Italien ne devrait pas arriver seul, puisque Giovanni Rossi pourrait devenir le nouveau directeur sportif des pensionnaires du Vélodrome.

Après une saison plus que compliquée, l’OM espère repartir du bon pied. Pour cela, les Phocéens espèrent réaliser un mercato fourni, et cela commence par dégoter un nouvel entraîneur. Après plusieurs semaines de spéculations, c’est finalement Roberto De Zerbi qui devrait prendre la place laissée vacante par Jean-Louis Gasset. Et celui qui s’apprête à quitter Brighton pourrait ne pas arriver seul, puisque Giovanni Rossi, qui a quitté Sassuolo il y’a quelques semaines, pourrait rejoindre la Canebière et devenir le nouveau directeur sportif des Olympiens.

Giovanni Rossi en route pour l’OM

D’après les informations de SassuoloNews.net , Pablo Longoria aurait été séduit par le profil de Giovanni Rossi. Passé par la Juventus et Cagliari, l’homme de 58 ans pourrait donc découvrir la Ligue 1, et risque d’avoir du pain sur la planche si son arrivée se confirme. Les Phocéens devraient en effet se monter actifs sur le marché des transferts.

Un mercato essentiel pour l’OM

Si Giovanni Rossi atterrit à Marseille, son premier été dans le sud de la France risquerait d’être particulièrement animé. Après une saison chaotique, les Phocéens voudront se séparer d’éléments jugés indésirables, mais également acquérir de nouveaux talents. Pour le moment, Vitinha est le premier Marseillais à quitter le Vélodrome cet été, puisqu’il est tout proche de définitivement s’engager avec le Genoa.