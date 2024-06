Mercato - PSG : Une offre est partie pour ce crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leny Yoro est activement convoité par le PSG. Le défenseur lillois est également pisté par le Real Madrid, mais aussi par Liverpool. D’après la presse espagnole, les Reds seraient déjà passé à l’action dans ce dossier, en formulant une première offre au LOSC. Explication.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Le club de la capitale cherche à se renforcer à tous les postes, et notamment en défense centrale. En janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Paris allait tenter de recruter Leny Yoro cet été. L’hiver dernier déjà, le PSG avait tenté le coup pour le défenseur de 18 ans, en vain.

Le PSG au cœur d’une grande bataille pour Leny Yoro

Malheureusement pour Paris, Leny Yoro est extrêmement convoité sur le marché. Le Français aurait d’ailleurs donné sa priorité au Real Madrid en cas de transfert cet été. Mais les Merengue ne sont pas les seuls à suivre le prodige lillois, puisque Liverpool est également très présent dans ce dossier. Une grande bataille comprenant le PSG s’annonce donc pour la natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne)…

Liverpool a proposé 50M€ pour Yoro