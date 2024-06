F1 - Alpine : Un complot contre Ocon, le boss répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le Grand Prix du Canada, Esteban Ocon a été invité à céder sa neuvième place à son coéquipier Pierre Gasly. Alors qu'il venait d'annoncer son départ d'Alpine, Ocon a sous-entendu que l'équipe avait favorisé son coéquipier. Mais Bruno Famin a tenu à mettre les choses au clair en annonçant que «Esteban peut compter sur toute l'équipe».

C'est désormais officiel, Esteban Ocon quittera Alpine. Il l'a annoncé juste avant le GP du Canada, et justement à Montréal, l'écurie française a fait passer une consigne d'équipe en fin de course en demandant à Ocon de laisser sa neuvième place à son coéquipier Pierre Gasly. Officiellement, Alpine espérait que Gasly puisse aller chercher la huitième place de Daniel Ricciardo, mais après la course, Esteban Ocon avait un autre avis. « J'ai fait mon job, pas l'équipe. Je ne sais pas d'où vient l'appel, mais j'ai fait ma partie du travail et on discutera du reste en interne », confiait-il au micro de Canal+, sous-entendant donc que Pierre Gasly avait volontairement été favorisé par Alpine, qui dans tous les cas allait inscrire trois points. Le tout, seulement quelques jours après l'annonce du départ d'Esteban Ocon. Alors, existe-t-il un complot anti-Ocon chez Alpine ? Bruno Famin répond.

«Esteban peut compter sur toute l'équipe»

« [Le départ d'Ocon] est réglé, mais nous avions encore 16 courses à faire ensemble, 15 maintenant, et je pense qu'Esteban peut compter sur toute l'équipe pour l'aider à obtenir le meilleur résultat. Car si Esteban obtient le meilleur résultat, c'est aussi Alpine qui obtient le meilleur résultat possible. Et nous comptons sur Esteban pour apporter tout ce qu'il peut apporter à l'équipe. En fait, je le dis comme ça, mais je ne devrais pas, parce qu'Esteban fait partie de l'équipe. L'équipe, c'est tout le monde : les pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs − chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour obtenir le meilleur résultat possible pour l'équipe. Et le pilote fait partie de l'équipe, et nous n'allons pas du tout mettre Esteban de côté. Il aura exactement les mêmes conditions que Pierre. Ils sont au même niveau, au même statut. Nous savons qu'ils sont très proches en termes de performances et ce ne serait pas bon de faire quelque chose de différent pour l'un ou l'autre », a expliqué le team principal d'Alpine dans une interview accordée à Motorsport.com .

«Chez Alpine, c'est très clair : il n'y a qu'un seul objectif, c'est l'intérêt de l'équipe»