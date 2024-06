F1 : Gasly dévoile un grand rêve ! 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement bien installé chez Alpine, Pierre Gasly pense également à son après-carrière. Après avoir récemment intégré le capital du FC Versailles, le pilote normand était présent ce samedi pour le grand départ des 24 heures du Mans. Gasly n’a d’ailleurs pas caché son envie de gagner un jour la mythique course d’endurance.

Quasiment une semaine après le Grand Prix du Canada, de nombreux pilotes étaient présent sur la grille des 24 heures du Mans ce samedi. C’est le cas de Pierre Gasly. Le pilote Alpine a d’ailleurs affirmé « rêver » de gagner un jour la course, même si pour le moment, le Normand priorise clairement sa carrière en Formule 1.

« Ce serait certainement un rêve de gagner Le Mans un jour »

« Je pense que c’est le rêve de tout enfant de gagner Le Mans » , a ainsi lâché Pierre Gasly dans des propos rapportés par Next-Gen Auto . « Je regarde cette course depuis que je suis petit, j’ai vécu au Mans pendant 5 ans, j’ai étudié ici et je suis très proche de cette ville et de ce circuit. Ce serait certainement un rêve de gagner Le Mans un jour, mais pour l’instant, je suis entièrement concentré sur la Formule 1 et ce n’est pas vraiment dans les plans même si Alpine est engagée. Je trouve cela fascinant. J’ai beaucoup d’amis qui courent aujourd’hui, ce qui rend la course encore plus cool. Mais c’est très extrême, conduire à 4 heures du matin avec une heure de sommeil, et en tant que pilote de course, j’apprécie à quel point c’est difficile » .

