F1 - Alpine : Désillusion pour Gasly, il hallucine

Arnaud De Kanel

Deux semaines après sa dixième place à Monaco, Pierre Gasly souhait capitaliser sur ce bon résultat ce week-end à Montréal. Mais ce Grand Prix du Canada s'annonce délicat pour le Français sorti en Q2 pour sa plus grande stupéfaction, lui qui ne s'attendait pas à finir aussi loin.

Pierre Gasly peut avancer plus sereinement désormais. Avec l'annonce du départ d'Esteban Ocon, le Normand est pratiquement assuré de poursuivre avec Alpine la saison prochaine, une pression en moins sur ses épaules. De plus en plus à l'aise au volant de sa monoplace, Gasly s'attendait à performer à nouveau au Canada après son bon week-end à Monaco. Malheureusement, il ne partira que depuis la 15ème place sur la grille. Une grosse déception.

«On ne s’attendait pas à être aussi loin»

« Franchement, ce n’est pas simple car l’équilibre de la voiture était bien. Je fais un bon tour en Q1 et un bon tour en Q2. Mais par rapport au feeling dans la voiture, on ne s’attendait pas à être aussi loin. Enfin aussi loin c’est relatif, on est à deux dixièmes et demi des Ferrari devant nous. C’est bizarre, il y a des voitures comme la Williams et l’AlphaTauri (RB F1, ndlr) qui ont l’air de bien marcher, c’est particulier. Mais dans la voiture, j’étais content des tours que j’ai fait, on a optimisé la voiture mais on n’a pas assez de grip », a-t-il confié au micro de Canal+ . Pierre Gasly en appelle désormais à dame nature dans l'espoir d'avoir une course avec du suspense.

«On verra ce qui est possible avec les gros risques de pluie»