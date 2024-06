F1 - Transferts : Une écurie confirme pour Ocon !

Arnaud De Kanel

Alpine a tranché dans le vif. L'écurie française a annoncé qu'Esteban Ocon ne sera pas prolongé et qu'il quittera l'équipe à l'issue de la saison 2024. De son côté, le pilote français poursuit ses recherches de baquet pour 2025 et c'est bien chez Haas qu'il pourrait rebondir. Ayao Komatsu, le directeur de l'écurie américaine, a confirmé qu'il était très intéressé par le profil d'Ocon.

Esteban Ocon et Alpine, c'est fini ! L'épisode du Grand Prix de Monaco aura certainement eu raison du parcours du Français avec l'écurie tricolore qui s'achèvera donc à l'issue de la saison. Heureusement pour Ocon, cela intervient au beau milieu d'une saison où de nombreuses écuries sont en pleine révolution et cherchent de nouveaux pilotes. C'est notamment le cas de Haas qui possède un baquet de libre suite à la signature de Nico Hulkenberg chez Audi. Le recrutement d'Esteban Ocon est une option envisageable selon le directeur de l'écurie américaine.

Ocon, «une très bonne option» pour Haas

« Esteban est une très bonne option pour nous, mais il y a aussi d’autres pilotes. Il est très expérimenté, il a déjà une course et signé plusieurs podiums et marqué beaucoup de points. C’est un pilote qui a envie de retrouver de bons résultats, il est jeune pour un nouveau projet et il pourrait être le leader que nous cherchons pour remplacer Nico Hülkenberg », a déclaré Ayao Komatsu dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Japonais souhaite miser sur un alliage entre jeunesse et expérience.

«Nous améliorons l’équipe»