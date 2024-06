F1 : Alonso s'inquiète pour cette grande révolution

La rédaction

Ce jeudi, la FIA a officiellement dévoilé un aperçu des nouvelles réglementations pour 2026, centrées sur les unités de puissance électriques et mettant beaucoup plus l'accent sur l'énergie électrique. Une présentation des F1 2026 qui rend sceptique le double champion du monde, Fernando Alonso.

Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, a exprimé ses doutes quant aux nouvelles réglementations prévues pour 2026, notamment l'objectif de rendre les voitures 30 kg plus légères. « Je pense qu'il est probablement impossible d'atteindre déjà 30 kilos, » a-t-il déclaré. Les préoccupations d'Alonso se concentrent sur les défis techniques posés par cette réduction de poids, qui semble irréalisable avec les technologies actuelles.

L'impact des unités de puissance

Alonso a également souligné les complications liées aux unités de puissance hybrides, prévues pour être 50 % électriques. « Si l'unité d'alimentation est 50 % électrique et que vous avez besoin des batteries pour supporter cela, les voitures n'augmenteront que de 20 ou 30 kilos à cause de l'unité d’alimentation, » a-t-il expliqué. Cette augmentation de poids rend encore plus difficile la réduction totale de 30 kg envisagée. « Et puis vous voulez réduire 30 [kg] - vous devez laisser tomber 60 kilos de la voiture actuelle, ce qui est la même chose qu'en ce moment, probablement pour les équipes [c'est] une cible impossible. »

Une lueur d'espoir malgré tout